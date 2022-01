Frattesi, Inter in pole e con le idee chiare. “E ci sono chance di convincere pure Kessie”

Tra presente e futuro: se il rinnovo di Brozovic è praticamente cosa fatta, in casa Inter iniziano i ragionamenti sul centrocampo in prospettiva

Tra presente e futuro: se il rinnovo di Brozovic è praticamente cosa fatta, in casa Inter iniziano i ragionamenti sul centrocampo in prospettiva. Il nome caldo, in tal senso, è Frattesi. "L’affare Frattesi è una assoluta priorità, anche se non certo per il mercato di gennaio. Se ne riparlerà d’estate anche perché col Sassuolo non mancano certo gli argomenti di conversazione: l’interesse per Scamacca va a braccetto per quello con il suo compagno. I due hanno già indossato la stessa maglia nelle giovanili di Lazio e Roma e ora al Sassuolo: l’Inter proverà quindi a non separare la coppia che il destino ha unito", spiega La Gazzetta dello Sport che annuncia come Frattesi possa prendere il posto di Vidal.