Inter, per giugno tutto su Frattesi: il piano di Marotta, c’è il gradimento del giocatore

Frattesi, considerato il clone di Barella, è il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo in estate

"Chiusi gli acquisti di Gosens e Caicedo, adesso l'Inter vuole anticipare tutti su Frattesi . L'ideale sarebbe averlo ad Appiano Gentile già entro lunedì alle ore 20, quando finirà il mercato invernale, ma si tratta di un'operazione impossibile". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'idea che l'Inter ha in mente riguardo Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo concreto dei nerazzurri che proveranno a giocare d'anticipo per mettere le mani sul centrocampista ex Monza.

"Frattesi è considerato il perfetto "clone" di Barella e la grande prima parte di campionato che ha disputato, abbinata con la convocazione del ct Mancini per lo stage concluso ieri, ha fatto puntare su di lui gli occhi di diversi 007 di squadre importanti. Non solo quelli dell'Inter, ma anche quelli di Juventus, Napoli e del Borussia Dortmund che non ha chiesto informazioni solo su Scamacca, ma anche sul centrocampista classe 1999", spiega poi il quotidiano. La priorità del giocatore, però, è di restare in Italia e Marotta ne ha parlato con Carnevali, senza affondare il colpo. "Tutto porta a credere che lo farà a breve per non ritrovarsi invischiata in un'asta. La società nerazzurra ha già avuto dall'entourage del calciatore ampie rassicurazioni sul suo gradimento a un trasferimento a Milano, ma sa che resistere all'eventuale pressing bianconero o azzurro per il ragazzo non sarebbe facile. Ecco perché è bene cercare di portarsi avanti con il lavoro".