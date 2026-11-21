Gennaro Gattuso si tiene stretta la sua Lazio. Nel senso che - da quanto scrive Il Messaggero - l'allenatore della squadra prima in classifica, che in estate aveva detto no ad Icardi, si ritrova in mano una squadra che ha comunque il mercato bloccato.

"Lotito lavora da mesi per rientrare attraverso crediti futuri e altri asset, e potrebbe anche intervenire successivamente con un'immissione di denaro, scongiurando così il blocco e conservando la libertà di operare. Resta un ostacolo: anche ottenendo il via libera, la Lazio potrebbe non avere la liquidità per comprare senza vendere pezzi da novanta", si legge sul quotidiano.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gattuso ha già dimostrato di voler puntare tutto sul gruppo che sta tenendo insieme grazie alla forza del lavoro, come dice sempre. Per questo - spiega il giornale - l'allenatore nelle ultime due settimane ha parlato con i giocatori "raggiunti da offerte" per misurare la fedeltà al progetto".

Da quanto sostiene il quotidiano "le risposte sono state univoche: nessuna fuga, nessuna nostalgia di altri lidi. Isaksen, corteggiato dal Brentford, ha già detto pubblicamente di voler restare. Taylor ha ricevuto attenzioni dallo stesso club inglese, dal Bournemouth e dalla Juve, ma ha giurato a Rino in privato che non si muoverà. Stessa musica per Provstgaard: fa più paura la ricca Premier della stima di Kolarov all'Inter. Ma nessuno, almeno per ora, sembra intenzionato a lasciare Formello".

Ex Inter come ipotesi per la Lazio

La Lazio a gennaio cercherà una mezzala e un vice Zaccagni. "Noa Lang non convince Rino, per una personalità giudicata troppo fumantina. Federico Chiesa sarebbe una scommessa suggestiva, ma Gattuso l'ha già persa in Nazionale e non intende riprovarci. Ivan Perisic rappresenterebbe un'occasione, ma i suoi 37 anni non si conciliano con il progetto di svecchiamento della Lazio", conclude l'articolo.

(Fonte: Il Messaggero)