A Radio Sportiva i tifosi si interrogano su Mauro Icardi svincolato e sulle squadre di Serie A alle quali potrebbe interessare. Enzo Bucchioni si fa però delle domande in merito all'attaccante argentino, alcune delle quali esulano dal campo. È notizia infatti di questi giorni la nuova tremenda lite che ha coinvolto Icardi e la ex moglie Wanda. Ecco cosa ne pensa Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.