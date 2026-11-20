Di Icardi si sta parlando soprattutto - ancora una volta - per le vicende extra campo con la sua ex moglie, Wanda Nara
A Radio Sportiva i tifosi si interrogano su Mauro Icardi svincolato e sulle squadre di Serie A alle quali potrebbe interessare. Enzo Bucchioni si fa però delle domande in merito all'attaccante argentino, alcune delle quali esulano dal campo. È notizia infatti di questi giorni la nuova tremenda lite che ha coinvolto Icardi e la ex moglie Wanda. Ecco cosa ne pensa Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.
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