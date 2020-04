Mercato, Barcellona, Real e City su un gioiello dell’Inter da 80 milioni: e non è Lautaro

La difesa sarà uno dei reparti in casa Inter in cui la dirigenza interverrà in maniera importante nella prossima sessione di mercato. Diego Godin potrebbe partire, Stefan De Vrij è invece un intoccabile. E Milan Skriniar? Il Giorno spiega lo scenario legato al numero 37: “Lo slovacco è finito nel mirino di alcuni dei più grandi club d’Europa e la sua partenza non è esclusa dalle parti di Appiano Gentile. Marotta, dal canto suo, potrebbe valutare un eventuale addio ma solo per una cifra molto più alta rispetto a quella pagata nel 2018, per sedersi al tavolo delle trattative i nerazzurri vorrebbero, infatti, non meno di 80 milioni di euro. E su di lui si sono gettati a capofitto club del calibro di Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Nel caso Skriniar dovesse lasciare l’Inter, Marotta vorrebbe puntare forte su Kumbulla del Verona“.