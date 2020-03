Skriniar, l’Inter ha idee chiarissime su cosa fare. Addio? Solo per questa cifra choc

Milan Skriniar è uno dei patrimoni più importanti dell’organico dell’Inter e il club vuole fare di tutto per valorizzarlo. Anche in un anno in cui lo slovacco non sta rendendo come gli scorsi due, sicuramente a causa del cambio modulo. E’ ipotizzabile però una sua cessione quest’estate, anche viste le voci sempre più insistenti? Calciomercato.com risponde così: “La stima verso Skriniar è immutata e solo un’offerta indecente potrebbe convincere l’Inter a riflettere sulla proposta. Ma quanto vale l’ex Sampdoria per i nerazzurri? Tra i 70 e gli 80 milioni di euro, questa la somma che potrebbe spingere gli uomini mercato dell’Inter a considerare vie non ancora prese in considerazione ad oggi. Anzi, al momento attuale la missione della dirigenza e quella di Conte è quella di rivalorizzare Skriniar portandolo al rendimento della scorsa stagione”.