Sky – Inter-Giroud, fase di attesa. Questione di incastri: serve uscita di Politano

In casa Inter tiene banco la questione Spinazzola-Politano. Non si è ancora concretizzato l’affare nonostante le visite fatte ieri dai due giocatori. I nerazzurri avrebbero chiesto un supplemento di test fisici che però questa mattina non ha svolto. Si parla di contatti continui tra Inter e Roma per risolvere la questione.

In giornata si capirà cosa succederà di questa trattativa che ha subito una brusca frenata. E al momento ha subito uno stop anche la trattativa Giroud: è una questione di incastri. Il club nerazzurro ha definito tutto con il giocatore e con il Chelsea: il francese ha anche acconsentito ad una riduzione di ingaggio fino ad un mln di euro, ma ora – spiega Skysport – c’è da attendere che venga definita la trattativa per Politano.

(Fonte: SS24)