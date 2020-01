Inter, contatti Juve-PSG per Icardi: individuate le possibili contropartite, un fattore sarà decisivo

Il terzo tentativo potrebbe essere quello giusto. Fabio Paratici continua a lavorare sottotraccia per portare Mauro Icardi alla Juventus. Un sogno che il direttore sportivo bianconero ha provato a realizzare già nelle ultime due estati.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni Juventus e Paris Saint-Germain hanno parlato di diversi nomi tra gennaio (con lo scambio De Sciglio-Kurzawa poi sfumato) e la prossima estate. Tra questi c’è anche quello di Icardi. Nessuna offerta, ma un aggiornamento per capire i margini di una eventuale trattativa.

L’addio di Cavani e l’ottimo rendimento alla corte di Tuchel ha convinto il PSG a riscattare l’attaccante argentino dall’Inter: il cartellino è ancora dell’Inter ma potrà essere acquistato per 70 milioni di euro, come previsto dall’accordo stipulato la scorsa estate. “Non esiste un erede migliore dell’uruguaiano” scrive il quotidiano.

Wanda Nara e i figli sono, però, rimasti a vivere a Milano e da Parigi non filtra ottimismo circa la permanenza in Francia di Icardi. Una cosa è sicura: se Icardi dovesse decidere di tornare in Italia, la Juventus un pensierino lo farebbe.

Il suo nome non è stato depennato dalla lista degli obiettivi e il Paris Saint-Germain ha già individuato in Dybala e Pjanic due possibili contropartite tecniche. La volontà dei transalpini è andare avanti con Icardi, ma sarà quella del giocatore a fare la differenza.