Dalla Francia – Inter, Hakimi al PSG in chiusura: visite mediche già fissate

Gli ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa tra i francesi e i nerazzurri per l'esterno marocchino

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. Dopo le novità di ieri dall’Italia, arrivano conferme anche dalla Francia e in particolare dal collega Saber Desfarges , molto informato sulle vicende che riguardano i transalpini e il PSG in particolare.

Secondo quanto riferito dal giornalista su Twitter, “Achraf Hakimi è vicinissimo al PSG. Accordo tra Inter e Parigi in fase di definizione. Visite mediche previste per la prossima settimana. Il PSG è ottimista sul fatto che chiuderà il caso prima di tornare ad allenarsi. Achraf Hakimi vuole giocare per il PSG”, si legge. Intesa sempre più vicina tra le parti, Leonardo vuole chiudere con l’Inter al più presto.