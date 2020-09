Da Barcellona ancora si sorprendono: “L’Inter non molla Lautaro, anzi lo usa come testimonial”

La volontà dell’Inter su Lautaro Martinez è chiara, ma per il quotidiano catalano Sport è solo strategia. Il club nerazzurro ha infatti incluso oggi il suo centravanti nella promozione della terza maglia per la prossima stagione e lo considera una delle sue stelle al fianco di Lukaku, Hakimi e Vidal. Ma il Barcellona non molla la presa e insiste per avere il Toro come successore di Luis Suarez, che presto diventerà ufficialmente un calciatore dell’Atletico Madrid. Scrive infatti Sport: “Mentre l’Inter tenta di trattenerlo in modo che la rosa di Conte non perda potenziale, il giocatore e il Barcellona tentano di raggiungere un accordo (con l’Inter) per permettergli di approdare al Camp Nou”. L’Inter, dal canto suo, non è assolutamente disposta a cedere il suo asset, tanto più a pochi giorni dalla conclusione del calciomercato.