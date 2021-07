“Progetto avanti”. Mercato, l’Inter vuole prenotare il colpo: “Incontro ok, decisione a breve”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha voluto rassicurare tutto il popolo nerazzurro: club pronto a cogliere le occasioni

"Il progetto Inter continua". Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, nella conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi ha voluto rassicurare tutto il popolo nerazzurro sulla voglia della società e della dirigenza di dare seguito al ciclo vincente inaugurato con Antonio Conte e che ha già portato uno scudetto in bacheca. Logico che, in una situazione difficile come quella attuale, un occhio importante verrà dato a quelle opportunità di mercato in grado di rispettare i dettami della società. Nella lista delle occasione c'è sicuramente André Onana che, come riporta calciomercato.com, è entrato pesantemente nel mirino interista:

"Riduzione dei costi, con un occhio sempre più attento alle opportunità che il calciomercato può regalare. La linea societaria dell'Inter è chiara, questo richiede la proprietà per far fronte alla crisi economica legata alla pandemia. E alla voce occasioni, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno subito messo gli occhi su André Onana, portiere dell'Ajax in scadenza di contratto nel 2022".

L'incontro

Nelle scorse settimane, riferisce calciomercato.com, ci sarebbe stato un incontro con l'agente del calciatore. Onana ora valuta la proposta dell'Inter, anche se negli ultimi giorni si è fatto insistente il pressing del Lione, disposto a comprarlo subito:

"La palla, ora, passa allo stesso portiere, che deve decidere se muoversi subito e lasciare l'Ajax in questa estate o aspettare e avere offerte più allettanti - come appunto quella dell'Inter - tra un anno. In queste settimane Onana e i suoi agenti prenderanno una decisione, con i nerazzurri che restano in attesa, decisi a cogliere questa opportunità", conclude calciomercato.com.

