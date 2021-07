Inter, spunta un nome nuovo per il dopo Hakimi: pista Larsen a cifre ridotte

L'indiscrezione lanciata dal quotidiano oggi in edicola sulla fascia destra nerazzurra: ecco il nome nuovo

Tra i profili monitorati - svela il quotidiano - “c’è quello del danese Jens Stryger Larsen, 30 anni, all’Udinese dal 2017, protagonista di un Europeo eccezionale. È partito come seconda scelta sulla fascia destra, diventando titolare nella fase a eliminazione diretta grazie alle sue prestazioni fatte di corsa continua e cross perfetti. La freccia danese piace al Galatasaray. Ma per ora, secondo i media turchi, si parla di una valutazione pari a 5 milioni. Quindi abbordabile per l’Inter che in questa fase deve cercare di essere “creativa”, come ha detto due gironi fa l’ad Beppe Marotta. Con una quotazione di questo tipo (è in scadenza a giugno 22) l’opzione Larsen risulta molto più conveniente rispetto a quelle degli altri giocatori sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri, come Dumfries, Hateboer, Lazzari e Molina”, si legge. Nell’ultima stagione, Larsen ha totalizzato 33 presenze in Serie A.