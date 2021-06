Mundo Deportivo – Lautaro tiene in standby l’Inter: “Offerta Atletico sul tavolo”

Le ultimissime novità sul futuro dell'attaccante argentino arrivano direttamente dalla Spagna in queste ore

Lautaro Martinez ha già un’offerta sul tavolo. Dietro ai tentennamenti dell’argentino sul rinnovo del contratto con l’ Inter - assicurano dalla Spagna - c’è il Cholo Simeone . E in particolare una proposta già arrivata su cui l'argentino sta riflettendo. Nonostante i recenti rumors sul Barcellona, sono i Colchoneros in pole per Lautaro.

Lo scrive Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, su Twitter: “Lautaro Martínez continua a mettere in difficoltà l’Inter sul fronte rinnovo. Dicono che chieda più soldi, sì, ma c’è di più: Lautaro ha un'offerta interessante e non è del Barça come alcuni sostengono, ma dell'Atlético Madrid. È un chiaro obiettivo del Cholo Simeone”, si legge. Al momento l'Inter sta lavorando per la cessione di Achraf Hakimi al PSG o al Chelsea, ma di fronte a offerte monstre potrebbe valutare - in alternativa - l'addio del Toro.