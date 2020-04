Sky – Ecco quanto guadagna davvero Lautaro: cifre a salire. Dall’Inter un messaggio chiarissimo

In Spagna continuano a realizzare prime pagine su di lui, interpellando i suoi scopritori e sponsorizzandolo in tutte le maniere possibili per il Barcellona e per Leo Messi. Fino a prova contraria, però, Lautaro Martinez resta un grande patrimonio dell’Inter. Per il presente e per il futuro. Il club nerazzurro, infatti, come riportato da Sky Sport, ha sempre avuto le idee chiare sulla situazione dell’argentino, come su tutti gli altri componenti della rosa. Chi è convinto e felice del progetto, resta. A meno che non esprima la chiara volontà di provare una nuova esperienza. La forza della società deve essere quella di attirare grandi campioni e far sì che quelli già presenti in squadra non sentano l’esigenza di cambiare aria. Ecco perché, in assenza di segnali forti da Lautaro, il giocatore resta all’Inter.

INGAGGIO – Veniamo all’ingaggio del calciatore, di cui si è parlato abbondantemente in queste settimane in vista di un possibile rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Come riferisce Sky, Lautaro Martinez, il cui contratto scade nel 2023, guadagna 3 milioni netti compresi dei diritti d’immagine. Ecco spiegato la non fretta dell’Inter e del giocatore nel rinnovare l’accordo, rimandando il discorso a fine stagione. L’ingaggio del Toro, inoltre, è salire: l’anno prossimo, infatti, Lautaro percepirà 3,2 milioni netti. Nel 2021-22 e nel 2022-23, fino a nuovo accordo, l’ingaggio sarà invece di 3,4 milioni e 3,7 milioni netti.

(Fonte: Sky Sport)