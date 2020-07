Newcastle, Bruce: “Lazaro? Sarà deluso dal poco spazio avuto ma mi piace ancora”

Stuzzicato sulla situazione di Valentino Lazaro, l’allenatore del Newcastle Steve Bruce ha dichiarato: “È stato davvero difficile, a causa dello stop. Probabilmente non ho giocato tanto quanto avrebbe voluto. Penso che si stia solo abituando a giocare in Premier League, ma ora sta finendo la stagione. Sono sicuro che sarà deluso dalla quantità di spazio che ha avuto, ma, fino a due, tre partite fa, il la squadra stava giocando molto, molto bene, e lui non riusciva a trovare la sua strada. E’ stato difficile per il ragazzo, ma mi piace ancora come giocatore e come ragazzo”.