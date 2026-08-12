Da oggi è ufficiale: Romelu Lukaku non gioca più nel Napoli e in Serie A ma è un nuovo giocatore del Fenerbahce (che lo ha acquistato dal club italiano a 6 mln a stagione). L'annuncio è arrivato dallo stesso club turco che riporta anche le parole dell'ex attaccante dell'Inter. Il giocatore è atteso questa sera in Turchia.

L'annuncio ufficiale del Fenerbahce sull'arrivo di Lukaku

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«È per me un grande onore e un privilegio entrare a far parte del vostro club e di una società così magnifica, con una storia così gloriosa. Sinceramente, abbiamo un'ottima squadra e sono molto felice di far parte di un team così forte. Mi impegnerò al massimo ogni giorno, dando il meglio di me in allenamento e in campo, cercando di aiutare la squadra nel modo più efficace possibile. Voglio sfruttare al massimo ogni momento trascorso in campo per contribuire alla vittoria della squadra», si legge sul sito ufficiale del club.

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«Vorrei ringraziare il consiglio di amministrazione e il nostro allenatore, innanzitutto per la fiducia che hanno riposto in me come persona, e in secondo luogo per la fiducia nelle mie capacità come calciatore. Sono pronto al 100%, sono pronto a scendere in campo. Anche per me questo è un momento emozionante, perché torno in Turchia dopo tanti anni. Come sapete, ho vissuto qui da bambino ed è qui che ho scoperto il mondo del calcio professionistico insieme a mio padre. Pertanto, questo ritorno sarà un momento davvero speciale ed emozionante. Sono molto orgoglioso che questo avvenga con il Fenerbahçe», ha concluso.

(Fonte: fenerbahce.org)