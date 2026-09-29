Matteo Darmian si aggregherà al gruppo presso il centro tecnico di Casteldebole. Il difensore si allenerà con il resto della squadra per qualche giorno
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Il Bologna corre ai ripari dopo il grave infortunio di Emil Holm: nei prossimi giorni sarà testato l'ex Inter Matteo Darmian per capire se tesserarlo o meno. Lo spiega Gianluca Di Marzio: "Lo stop dell'esterno svedese ha spinto il club emiliano a interrogarsi sulle reali necessità della rosa per affrontare i prossimi impegni.
In attesa di definire con esattezza l'entità dell'infortunio di Holm e l'urgenza di un rinforzo strutturale, la dirigenza ha deciso di muoversi con cautela. L'occasione si materializzerà già nelle prossime ore: Matteo Darmian si aggregherà al gruppo rossoblù presso il centro tecnico di Casteldebole.
Il difensore si allenerà con il resto della squadra per qualche giorno, un periodo fondamentale che permetterà allo staff tecnico di testare da vicino la sua condizione atletica e la sua tenuta fisica. Solo al termine di questi giorni di lavoro congiunto, il Bologna prenderà una decisione definitiva sull'eventuale tesseramento ufficiale del giocatore".
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