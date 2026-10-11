GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Cinque presenze in sei partite di campionato con la maglia del Monza per Ebenezer Akinsanmiro, arrivato in Brianza dall’Inter proprio in estate. È un intoccabile nel centrocampo di Ivan Juric, oggi ha giocato tutto il match dell’Olimpico perso 3-1 contro la Lazio. Ma a che condizioni lo ha ceduto l’Inter?

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Il giocatore classe 2004, nella scorsa stagione in prestito al Pisa, ha lasciato l’Inter in prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni e mezzo più il 10% sulla futura rivendita del cartellino. Il club nerazzurro ha deciso in estate di non inserire la clausola di riacquisto per Akinsanmiro.