Il difensore, che sabato giocherà la finale di Copa Libertadores con l'Estudiantes e i cui diritti appartengono all'Inter, ha pubblicato tweet a sostegno del River
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Tomás Palacios è il principale obiettivo del River Plate per rinforzare la rosa in vista del 2027. Il difensore, che sabato giocherà la finale di Copa Libertadores con l'Estudiantes e i cui diritti appartengono all'Inter, ha pubblicato tweet a sostegno del River Plate quando era un adolescente che militava nel settore giovanile del Talleres. Lo ha riportato TycSports.
Dopo la fuga di notizie riguardanti alcune comunicazioni tra River Plate e Inter, gli utenti di X hanno rivelato i tweet e i repost, la maggior parte dei quali risalenti al 2019, 2020 e 2021, quando il giocatore aveva tra i 14 e i 16 anni.
Alcuni erano contro il Boca Juniors, altri celebravano le vittorie, mostrando anche il suo entusiasmo per il supporto dei tifosi, e diversi retweet celebravano le vittorie e le serie positive nei derby della squadra allora allenata da Marcelo Gallardo. Tuttavia, da quando l'interesse del River Plate è diventato pubblico, il calciatore ha deciso di cancellare tutti quei post.
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