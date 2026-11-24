Il River Plate fa sul serio per Tomas Palacios. Secondo quanto riferisce TyC Sports, i Millonarios sono in trattativa avanzata per l’acquisto del difensore argentino di proprietà dell’Inter e in prestito all’Estudiantes.

Futuro Palacios, cosa succede

L’Estudiantes considera molto complicata la possibilità di arrivare alla conferma di Tomas Palacios.

Nel frattempo il River Plate si è inserito nella trattativa e sta facendo passi in avanti importanti per arrivare a ingaggiare il difensore classe 2003.

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L’offerta per Palacios

Al momento l’Inter valuta il cartellino di Tomas Palacios circa sei milioni di euro.

Dal canto suo, il River Plate è intenzionato a formulare un’offerta per il prestito con diritto di riscatto: sarà l’Inter a decidere se accettare la proposta.

I numeri di Palacios

In questa stagione, Tomas Palacios sta brillando con la maglia dell’Estudiantes, con cui ha raccolto 35 presenze, quasi tutte da titolare.

Il difensore argentino classe 2003 ha disputato - tra le altre - la Supercoppa argentina, la Supercoppa internazionale e nove partite di Copa Libertadores, competizione in cui la sua squadra disputerà la finale questo fine settimana contro il Palmeiras.

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Palacios convocato dall’Argentina

Le prestazioni di Palacios non sono passate inosservate nemmeno agli occhi del commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni.

Il difensore è stato convocato per le sfide di marzo e ottobre, quando ha debuttato nel 7-0 contro il Burkina Faso, disputando l’intero secondo tempo.