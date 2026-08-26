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Kristjan Asllani è vicino a cominciare una nuova avventura. Il centrocampista albanese, rientrato da un infortunio che gli ha impedito di partecipare alla tournée intercontinentale, è in attesa di capire se arriverà in queste ore la fumata bianca per il suo trasferimento all'Al Jazira. Con quale formula approderà nel suo nuovo campionato? E quanto incasserà il club nerazzurro?

A queste domande risponde l'edizione odierna di Libero. Si legge infatti: "L'Inter è in trattativa con l'Al Jazira per Asllani: in ballo un possibile affare di 6 milioni e mezzo tra prestito e riscatto, mentre Massolin andrà a giocare in prestito in Ligue 1 (tre club in ballo)".