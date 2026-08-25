VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Kristjan Asllani si appresta a lasciare l’Inter. Il centrocampista albanese, fuori dal progetto nerazzurro targato Cristian Chivu, vicino al trasferimento all’Al Jazira, club emiratino con sede ad Abu Dhabi.

Nelle ultime ore le due società hanno raggiunto l’accordo sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto da poter esercitare la prossima estate. Al momento è atteso l’ok definitivo di Kristjan Asllani e del suo entourage, ultimo step per il via libera definitivo.

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Calcio & Finanza racconta l’impatto dell’operazione sulle casse dell’Inter.

"I due club hanno raggiunto, come detto, un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare a fine stagione. Secondo quanto viene riportato l’Inter incasserà una cifra pari a 2 milioni di euro per il prestito, mentre l’Al Jazira avrà un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni.

In virtù i ciò, l’Inter incasserà i 2 milioni per la stagione 2026/27 a cui si aggiungerà il risparmio dello stipendio lordo del centrocampista, pari a 2,4 milioni, per un effetto positivo di 4,4 milioni di euro. Cifra che però risentirà dell’ammortamento del cartellino che sarà a carico dell’Inter, per 2,4 milioni, facendo scendere l’impatto positivo a bilancio a 2 milioni.

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Guardando al bilancio 2024/25 dell’Inter, l’ultimo depositato dal club nerazzurro, Asllani ha un costo storico di 16,1 milioni e un valore residuo al 30 giugno 2025 di 7,2 milioni, sceso a 4,8 milioni al 30 giugno 2026. Questa cifra, considerando che il contratto di Asllani scadrà nel 2028, scenderà ulteriormente al 30 giugno 2027 quando sarà pari a 2,4 milioni. Quindi in caso di riscatto da parte dell’Al Jazira, l’Inter metterebbe a bilancio una plusvalenza pari a 4,1 milioni da iscrivere nel bilancio 2027/28, dove, infine, ci sarebbe un impatto positivo che conterebbe il mancato pagamento dell’ultimo anno di contratto (2,4 milioni lordi) più il risparmio sull’ammortamento pari anch’esso a 2,4 milioni".