Il centrocampista albanese si trasferisce negli Emirati dopo una stagione in prestito prima al Torino e poi al Besiktas

Eva A. Provenzano
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Dopo la scorsa stagione passata in prestito tra il Torino e il Besiktas, l'Inter non lo considerava comunque più parte del progetto. E adesso saluta Kristjan Asllani. Da quanto riporta SportMediaset l'operazione per il trasferimento del centrocampista all'Al-Jazira è stata completata.

Inter Asllani
Getty Images

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Il giocatore lascia quindi Milano e andrà a giocare negli Emirati. Ai nerazzurri andrà una cifra totale di 6.5 mln tra prestito oneroso e obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, come riporta dal suo profilo X Accomando, giornalista di Sportmediaset.

asllani

Il giocatore partirà domani per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con il club di Abu Dhabi.

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