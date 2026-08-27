Dopo la scorsa stagione passata in prestito tra il Torino e il Besiktas, l'Inter non lo considerava comunque più parte del progetto. E adesso saluta Kristjan Asllani. Da quanto riporta SportMediaset l'operazione per il trasferimento del centrocampista all'Al-Jazira è stata completata.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il giocatore lascia quindi Milano e andrà a giocare negli Emirati. Ai nerazzurri andrà una cifra totale di 6.5 mln tra prestito oneroso e obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, come riporta dal suo profilo X Accomando, giornalista di Sportmediaset.

Operazione completata: Asllani lascia l’Inter. Sarà un nuovo giocatore dell’Al Jazira. 6.5M ai nerazzurri tra prestito e obbligo condizionato. Il giocatore partirà domani per le visite mediche e la firma con il nuovo Club.@sportmediaset https://t.co/DpMaCQ6wBp — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 27, 2026

Il giocatore partirà domani per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con il club di Abu Dhabi.