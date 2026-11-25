Matteo Barzaghi a bordocampo per Inter-Stoccarda parla dei singoli nerazzurri e dei piani di mercato per gennaio: queste le parole del giornalista a Sky Sport.

“Stankovic è stato ripreso per fare il vice Calhanoglu, Chivu però gli ha preferito Zielinski prima e oggi anche Sucic. Di fatto non ha avuto ancora la possibilità di esprimersi, anche quando è subentrato. Gli inglesi non si sono visti ancora e parlo di Stones e Jones, Spence si è visto nelle ultime ma il mercato non ha dato il flusso positivo che ci si aspettava.

L’Inter è intenzionata a dare fiducia ai suoi acquisti, a non intervenire a gennaio a meno che non ci sia qualche problema fisico, soprattutto in difesa. Ma se tutti dovessero stare bene e Stones dovesse dare garanzie nel prossimo mese, l’Inter non ha alcuna intenzione di intervenire a gennaio sul mercato”.