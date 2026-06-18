"Su Bastoni vi posso dire una cosa con assoluta certezza", commenta Musmarra: nelle ultime ore si parla di Real sul difensore nerazzurro

Matteo Pifferi Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 17:32)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato così la notizia dell'interessamento, presunto, del Real Madrid per Alessandro Bastoni:

"Da fonte assolutamente diretta e di prima mano, mi dicono che il Real Madrid non ha mai cercato Alessandro Bastoni, non perché il ragazzo non sia forte ma perché il Real Madrid cerca un difensore da difesa a 4 e Bastoni non è un centrale da difesa a 4.

Nel video di ieri avevo sottoposto i miei dubbi, dicevo che mi sembrava strano che il Real Madrid stesse cercando Bastoni per farlo giocare a 4. Bastoni è fortissimo in una difesa a 3, non è un marcatore, è bravo a fare il braccetto e a difendere attaccando, salendo e creando superiorità numerica e mettendo palloni in mezzo. Non è un marcatore puro, per questo motivo il Real non cerca e non vuole Bastoni, non ha mai pensato a Bastoni.

Marotta e Perez hanno parlato di tante cose, certamente non di Bastoni. Su Bastoni vi posso dire con assoluta certezza che il Real Madrid non ha mai pensato a lui perché cerca un giocatore con altre caratteristiche e l'Inter è contenta di tenerselo stretto"