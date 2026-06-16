"L'Inter resta orientata sui propri obiettivi e il primo è Palestra, ne parliamo quasi da mesi. E' un'operazione sulla quale si può lavorare ancora, bisogna venirsi incontro tra domanda e offerta e il punto di incontro ancora non c'è e bisognerà necessariamente trovarlo se si vuole portare a termine la trattativa. Palestra ha dato la priorità all'Inter da tempo, questo non vuol dire che l'operazione si farà al 100% perché servirà la buona volontà dell'Atalanta che non l'ha avuta con Lookman l'anno scorso, vedremo se si sbloccherà la trattativa oppure no. In settimana dovrebbe sbloccarsi l'operazione Solet, l'Inter lo segue già dalla scorsa stagione, la forbice è abbondantemente sanabile e credo che questa può essere la settimana decisiva per arrivare a dama"