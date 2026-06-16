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calciomercato
Mercato Inter, Musmarra: “A giorni si chiude questa prima operazione. E Chivu vuole…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato le trattative di mercato dell'Inter, da Palestra e Solet fino a Curtis Jones:
"L'Inter resta orientata sui propri obiettivi e il primo è Palestra, ne parliamo quasi da mesi. E' un'operazione sulla quale si può lavorare ancora, bisogna venirsi incontro tra domanda e offerta e il punto di incontro ancora non c'è e bisognerà necessariamente trovarlo se si vuole portare a termine la trattativa. Palestra ha dato la priorità all'Inter da tempo, questo non vuol dire che l'operazione si farà al 100% perché servirà la buona volontà dell'Atalanta che non l'ha avuta con Lookman l'anno scorso, vedremo se si sbloccherà la trattativa oppure no. In settimana dovrebbe sbloccarsi l'operazione Solet, l'Inter lo segue già dalla scorsa stagione, la forbice è abbondantemente sanabile e credo che questa può essere la settimana decisiva per arrivare a dama"
"Su Curtis Jones non c'è da aspettare, serve che Inter e Liverpool trovino l'intesa. Chivu lo vuole, per Chivu è un giocatore importante e che fa fare il salto di qualità al centrocampo dell'Inter. Come sempre, come ha detto Chivu, c'è il piano A, c'è il piano B e poi a decidere saranno le linee guida della proprietà, bisogna fare uno sforzo in più per restare ad alti livelli. Bisogna accelerare sulle uscite, si parla da tempo di Frattesi, si deve dare un'accelerata per avere dei soldi da aiuto per sbloccare alcune trattative in entrata. Sarà la settimana della decisione di De Vrij, che dovrà dare una risposta sulla proposta di rinnovo al ribasso. E poi vediamo cosa succederà con Luis Henrique, c'è chi giura e spergiura che piaccia a tanti club ma servono delle offerte concrete"
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