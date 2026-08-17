Thomas Berenbruch passa dall'Inter all'Avellino, ora è ufficiale: il comunicato e la formula finale dell'operazione.
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Thomas Berenbruch passa dall'Inter all'Avellino, ora è ufficiale. Ecco il comunicato diramato dal club di Serie B, con la formula dell'operazione:
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano , a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Berenbruch.
Nato a Milano il 31 maggio 2005, il centrocampista lombardo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter.
Con il club nerazzurro ha totalizzato, dall’under 17 fino alla prima squadra, 156 presenze collezionando 41 gol e fornendo 30 assist ai propri compagni di squadra.
Benvenuto in Irpinia Thomas!", si legge.
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