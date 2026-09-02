Con il Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025, successivamente convertito in legge, la durata massima prevista per i contratti di lavoro subordinato sportivo è stata infatti portata da cinque a otto anni. Così questa mattina si risponde alla domanda che circolava ieri sui social sul rinnovo di contratto di Esposito. Il contratto può essere lungo almeno fino a otto anni. "Ma l’ammortamento dei costi di acquisizione non può essere superiore a cinque esercizi finanziari. Nel caso dell’attaccante nerazzurro, il valore residuo porta così a una nuova quota di ammortamento stimabile in circa 160mila euro a stagione", spiega Calcio e Finanza.

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La firma fino al 2032 è arrivata direttamente nella sede dell'Inter, come vi abbiamo documentato in diretta. Durata prolungata e stipendio adeguato per l'attaccante di Chivu al suo secondo anno in prima squadra ma con una storia nel settore giovanile nerazzurro che lo lega al club e pure all'allenatore. Il sito specializzato in calcio ed economia fa due conti sulla notizia dell'ultimo giorno di mercato dell'Inter. E spiega "Prima del rinnovo, Pio Esposito aveva un impatto estremamente contenuto sui conti dell’Inter. Il suo stipendio lordo era pari a circa 1,85 milioni di euro, mentre la quota di ammortamento era di poco superiore ai 200mila euro annui. Complessivamente, dunque, il costo del calciatore per una stagione intera si attestava nell’ordine dei 2,05 milioni di euro".

"Con il nuovo contratto la situazione cambia soprattutto sul fronte dello stipendio. L’ingaggio da circa 2,7 milioni netti determina infatti un costo lordo stimabile in 4,99 milioni di euro. A questa cifra bisognerà aggiungere una quota di ammortamento di circa 160mila euro, calcolata distribuendo il valore contabile residuo su cinque esercizi e non sulle sei stagioni previste dal nuovo accordo. Il nuovo costo annuo di Pio Esposito per l’Inter sarà quindi pari a circa 5,15 milioni di euro. L’incremento del costo sarà dunque nell’ordine dei 3,1 milioni di euro a stagione, più che raddoppiando il precedente peso del calciatore sul conto economico dell’Inter. Una crescita determinata quasi interamente dall’adeguamento dello stipendio, mentre il rinnovo consente di ridurre leggermente la quota di ammortamento annuale", si legge nello stesso articolo.

(Fonte: Calcio e Finanza)