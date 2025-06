Sebastiano Esposito dovrebbe essere la contropartita giusta per abbassare le richieste del Parma per Bonny

Alfredo Pedullà, nel suo consueto appuntamento sul canale Youtube per dare aggiornamenti di mercato, ha parlato di Bonny -Inter.

Ormai non è più un mistero che l'Inter abbia deciso di puntare sull'attaccante ora in forza al Parma e la trattativa sembra stia andando verso il rush finale.

"L'Inter ha individuato in Bonny l'attaccante giusto e di riferimento, ha intenzione di prenderlo. Da ieri siamo entrati nel vivo per quanto riguarda la contropartita, cioè Sebastiano Esposito che ha un contratto in scadenza nel 2026"