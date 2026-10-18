GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Filip Stankovic da urlo in Venezia-Napoli. Si è preso la scena il figlio d'arte nel match di ieri, con grandissime parate che hanno regalato la vittoria alla squadra allenata da Davide Nicola. Ma è ancora dell'Inter? Il club potrebbe riportarlo così a Milano.

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Nell'estate 2025 il Venezia lo acquistato a titolo definitivo proprio dall’Inter per circa 2 milioni di euro. Ma il club nerazzurro ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riportarlo a Milano pagandolo la metà della valutazione che ne farà la società lagunare.

Ma non è l'unica italiana a osservare con attenzione Stankovic. Secondo TMW, infatti, "il Como è sicuramente una squadra che ne ha apprezzato la crescita, ma anche la Lazio un sondaggio lo ha fatto lo scorso inverno. Poi ovviamente c'è l'Inter. Una squadra alla quale è e sarà legato sempre, per ovvi motivi. I nerazzurri su di lui hanno mantenuto il diritto al 50% sulla futura rivendita. Cosa che garantirebbe una corsia preferenziale ad un prezzo più contenuto in caso di nuovo assalto in futuro. Non che ad oggi ci siano avvisaglie di alcun tipo in tal senso. E non bisogna dimenticare che il Venezia lo ha appena blindato con un rinnovo fino al 2030: ora il club arancioneroverde ha una proprietà solida, che non ha di certo fretta di vendere i propri gioielli", si legge.