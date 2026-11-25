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Villarreal ancora nel segno di Tajon Buchanan. Dopo i 2 gol in questa prima parte della Liga spagnola, arriva anche il primo sigillo in Champions League. Il giocatore ex Inter è stato decisivo per la vittoria della squadra contro lo Slavia Praga. Ma l’Inter controlla ancora Buchanan?

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Il canadese è stato autentica meteora all'Inter ma nel Villarreal è tornato protagonista. Ma l'Inter ha ancora, in qualche modo, il controllo sul giocatore? La risposta è no: la cessione è stata a titolo definitivo ma con percentuale sulla futura rivendita.

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In particolare, è stata una cessione a titolo definitivo, sulla base di 9 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita: queste le condizioni dell’operazione. L’Inter ha dunque una percentuale sulla rivendita dell’esterno, ma non lo controlla più.