VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Spazio alla trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu sul sito di Sky Sport. In un approfondimento tra campo e mercato sul turco e su Marcus Thuram, ecco il punto sul prolungamento del turco.

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“Calhanoglu compirà 33 anni a febbraio e le ultime due stagioni sono state condizionate da diversi problemi muscolari. È anche per questo che il suo futuro è diventato un tema sul quale l’Inter ha già iniziato a lavorare. Il contratto scade nel giugno 2027, ma i rapporti con il suo procuratore restano buoni e i contatti sono già stati avviati.

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Il punto di partenza è anche economico: oggi Calhanoglu percepisce circa 6,5 milioni di euro a stagione. L’orientamento del club e di Dario Baccin sarebbe quello di proporre un nuovo accordo con una base più bassa, compensata però da una componente variabile legata alle presenze e ai bonus”, si legge.