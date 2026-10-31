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L'esperto di mercato, Niccolò Ceccarini sulle pagine di Tmw, ha parlato dei possibili affari dell'Inter a gennaio e in futuro

"L'Inter è molto attenta alle occasioni di mercato che si potrebbero creare già nella finestra invernale. Un’opportunità potrebbe diventare Federico Chiesa. Al Liverpool non sta trovando molto spazio e l’idea di un suo eventuale ritorno in Italia non è da scartare a priori. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e da quella dei Reds. Una possibilità potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, considerato che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028.

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Attenzione però anche alla Roma, che è a caccia di un esterno offensivo per il mercato invernale. Rispetto all’Inter, la società giallorossa potrebbe anche pensare ad un’offerta per un acquisto a titolo definitivo. La Roma intanto continua a lavorare anche su Endrick. Il Real Madrid alla fine potrebbe dare il via libera alla cessione. Tra i monitorati ci sono anche Gittens del Chelsea e Lewelling dello Stoccarda. Tornando all’Inter e alla fascia sinistra è in dirittura d’arrivo il rinnovo di Dimarco fino al 2031. In prospettiva futura, sempre per questo ruolo, l’Inter ha acceso i riflettori su Pedrinho dello Shakhtar Donetsk, per il quale il club ucraino chiede 25 milioni di euro".