Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha parlato a Radio Tutto Napoli del mercato del club partenopeo, citando però anche l'Inter:

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"Quando arriverà il prossimo colpo del Napoli? Arriverà nel momento in cui ci sarà un po' di sfoltimento della rosa. Io credo che questo sia un po' il problema in questo momento del Napoli. Non è facile per nessuno vendere. Oggi è estremamente complicato poter ottenere tanti soldi dalle cessioni, perché il mercato tutto sommato è abbastanza fermo e non ci sono in questo momento dei movimenti tali da poter pensare di fare grandi cose.

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Anche la Juve stessa, se ci pensate bene, è vero che ha fatto l'operazione Højlund in entrata, è vero che ha fatto l'operazione, però deve ancora prendere il portiere. Il portiere fondamentalmente non è che abbia venduto per tanti soldi. Se vedete, per esempio, Openda è andato via in prestito oneroso che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni. Quindi tutti fanno fatica oggi a ottenere qualcosa. Voi dite del Napoli, però se andiamo ad analizzare anche l'Inter, che è la squadra campione d'Italia, mi sembra che anche l'Inter non è che abbia fatto cose eccezionali. Alla fine l'Inter ha preso un difensore centrale svincolato e ha preso Provedel. Non è che l'Inter abbia fatto delle operazioni straordinarie da strapparsi i capelli. Ha fatto quelle necessarie".