Di ieri l'ufficialità del passaggio di Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 dell'Inter, all'Avellino a titolo definitivo con un contratto valido fino al 2030. Il giovane, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, e che ha giocato nell'Under23 nell'ultima stagione, dopo le esperienze passate con Perugia e Padova, ha salutato il pianeta nerazzurro con un post sui social.

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