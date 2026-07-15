Il centrocampista classe 2005 è stato ceduto all'Avellino a titolo definitivo. Ha firmato un contratto fino a giugno 2030

Eva A. Provenzano

Di ieri l'ufficialità del passaggio di Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 dell'Inter, all'Avellino a titolo definitivo con un contratto valido fino al 2030. Il giovane, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, e che ha giocato nell'Under23 nell'ultima stagione, dopo le esperienze passate con Perugia e Padova, ha salutato il pianeta nerazzurro con un post sui social.

Di Maggio

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https://www.instagram.com/usavellino1912_official/p/Dax29nEg3O8/

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"Ogni lungo percorso ti regala qualcosa. Il mio con l’Inter mi ha dato molto di più di quanto si possa esprimere a parole. Voglio ringraziare la società, gli allenatori, i compagni, gli staff e tutte le persone che hanno fatto parte di questo cammino. Ognuno di voi ha contribuito alla mia crescita sul campo e come persona. Indossare questi colori e far parte di questa famiglia è stato un privilegio che conserverò per sempre dentro di me. Grazie Inter", ha scritto il ragazzo.

Luca Di Maggio
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E il suo post ha ricevuto il like di Ale Stankovic che dalle giovanili nerazzurre sta provando a conquistare una maglia nerazzurra in prima squadra, agli ordini di Chivu.

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