Penultimo allenamento ad Appiano Gentile per l'Inter: si è svolto questa mattinata, pomeriggio libero per i nerazzurri che domattina svolgeranno l'ultima seduta di allenamento alla Pinetina e nel pomeriggio partiranno per la Germania e lì rimarranno fino al 26 luglio.

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Un'occasione per testare i nuovi arrivi, spiegano da Skysport. E tra questi c'è anche un volto non proprio nuovissimo, quello di Aleksander Stankovic. "Dopo le difficoltà nel competere per dei giocatori che vengono attratti da maggiori risorse della Premier League. Una delle armi, oltre a potenziare le infrastrutture, è puntare sui giocatori del settore giovanile", ha spiegato Barzaghi sul canale satellitare.

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"Se l'Inter riuscirà a fare con Stankovic quello che ha fatto nella passata stagione con Esposito, cresciuti entrambi nel settore giovanile ed entrambi allenati da Chivu, il club si ritroverebbe due ragazzi del settore giovanile in prima squadra a cui si aggiunge Dimarco che ha fatto la trafila a Interello. Da una parte la ricerca dei rinforzi sul mercato, dall'altra il tentativo di concretizzare il lavoro svolto a livello di settore giovanile che ha portato Federico a chiudere la scorsa stagione come MVP ed Esposito in Nazionale. Adesso è il turno di Stankovic che ha dimostrato con parole e fatti di voler coronare il suo sogno di giocare con la maglia dell'Inter", ha concluso il giornalista sul centrocampista riacquistato dal Brugge.