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Alessandro Bastoni si è ritrovato nuovamente al centro di voci di mercato. Barcellona e Chelsea, come rivelato da più fonti, sono tornate a pensare al difensore nerazzurro che al momento ha un contratto in scadenza nel 2028. Come si regolerà l'Inter? L'aggiornamento arriva anche dalle colonne de Il Giornale in edicola stamattina:

"L'Inter vuole spazzare vie le sirene provenienti da Chelsea e Barcellona per Alessandro Bastoni. Il centrale è ritenuto incedibile, un pilastro del presente e soprattutto del futuro nerazzurro. Nei prossimi mesi entreranno nel vivo i dialoghi per il rinnovo fino al 2031".