Fabrizio Biasin aggiorna sul mercato in entrata dell'Inter: importanti novità su due nomi in particolare, Cuti Romero e Curtis Jones.

Alessandro Cosattini
Curtis Jones nervoso

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Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
Getty

Fabrizio Biasin aggiorna sul mercato in entrata dell'Inter. Dal profilo X del noto giornalista arrivano importanti novità su due nomi in particolare: Cuti Romero e Curtis Jones.

Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
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"Inter: Romero / Accordo con il Tottenham, non ancora con il giocatore. Affondo solo in caso di uscita di Pavard.

Curtis Jones / Resta l’obiettivo numero 1 per il centrocampo, il giocatore è aperto al trasferimento", si legge.

Biasin

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