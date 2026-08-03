Fabrizio Biasin aggiorna sul mercato in entrata dell'Inter: importanti novità su due nomi in particolare, Cuti Romero e Curtis Jones.
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Fabrizio Biasin aggiorna sul mercato in entrata dell'Inter. Dal profilo X del noto giornalista arrivano importanti novità su due nomi in particolare: Cuti Romero e Curtis Jones.
"Inter: Romero / Accordo con il Tottenham, non ancora con il giocatore. Affondo solo in caso di uscita di Pavard.
Curtis Jones / Resta l’obiettivo numero 1 per il centrocampo, il giocatore è aperto al trasferimento", si legge.
Inter:— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 3, 2026
Romero / Accordo con il Tottenham, non ancora con il giocatore. Affondo solo in caso di uscita di Pavard.
Curtis Jones / Resta l’obiettivo numero 1 per il centrocampo, il giocatore è aperto al trasferimento. pic.twitter.com/r6d5Vp18AS
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