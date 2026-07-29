In un editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato dell'ultimo acquisto in casa Inter. Il club nerazzurro è riuscita a trovare l'accordo con lo svincolato John Stones, ex difensore del City. Un vero e proprio colpo di mercato, secondo l'esperto.

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"John Stones all’Inter è un colpaccio anche per chi in queste ore lo ha colpevolmente sottovalutato. Il suo ciclo al Manchester City è una sentenza, Guardiola spesso si aggrappava a lui nei momenti più delicati. E gli chiedeva non soltanto la blindatura difensiva ma anche una certa pulizia e autorevolezza nell’impostazione della manovra. Un aspetto determinante che abbia dimezzato le richieste di ingaggio rispetto a tre o quattro settimane fa. La richiesta iniziale era di circa 8 milioni a stagione, poi scesa a 6 per attestarsi sui 4 milioni più bonus", spiega il giornalista.

"A queste condizioni praticamente un affare, la sostenibilità si sposa benissimo con l’enorme personalità di John Stones. Se poi dovesse aggiungersi Romero - conclude Pedullà - il balzo sarebbe esponenziale e si farebbe fatica a trovare un reparto così granitico e competitivo in giro per l’intera Serie A".

(Fonte: SI)