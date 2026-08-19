A Skysport Giancarlo Marocchi ha parlato dell'Inter e di come sia difficile poterla rinforzare. Di fronte a chi ha parlato di un'Inter che comunque, tra mille difficoltà, si sta rinforzando ancora con le sue operazioni di mercato, l'ex giocatore bianconero ha detto: «Posso andare contro corrente? Siamo andati in vacanza che l'Inter aveva +10 punti di vantaggio dalle rivali e aveva vinto lo Scudetto. L'Inter non la puoi rinforzare, è già forte. Invece la Juve, il Napoli hanno accorciato la distanza dal club nerazzurro».

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Ha replicato alle sue parole Paolo Condò che ha sottolineato: «Le rivali hanno lavorato bene ma nelle ultime tre stagioni l'Inter ha fatto complessivamente 51 punti in più rispetto alla seconda e c'è pure il Napoli che ha pure vinto lo Scudetto. Vuol dire 17 punti di media di superiorità, sono tanti».

(Fonte: SS24)