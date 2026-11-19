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L'Inter può tornare protagonista sul mercato già nella prossima finestra invernale. La dirigenza nerazzurra, infatti, starebbe valutando la possibilità di intervenire tra poco più di un mese per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

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Sky Sport ha indicato un reparto in particolare: la difesa. John Stones infatti non ha dato le garanzie attese dal punto di vista fisico e i dirigenti si stanno muovendo per mettere regalare all'allenatore nerazzurro un nuovo giocatore.

In particolare, secondo Il Giorno, "si cerca un marcatore arcigno, un nuovo Acerbi che possa sostituire quello a cui non è stato rinnovato il contratto al 30 giugno scorso". Questo l'identikit tracciato, meglio ancora se si trattasse anche di un centrale veloce, visto che nella difesa attuale non spiccano queste caratteristiche.