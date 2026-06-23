FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera: “Nico Paz? Tra Como e Real può inserirsi l’Inter facendo questa mossa”

calciomercato

CorSera: “Nico Paz? Tra Como e Real può inserirsi l’Inter facendo questa mossa”

Inter Nico Paz
Nico Paz è il grande sogno dell'Inter e dei suoi tifosi: il Corriere della Sera fa il punto della situazione
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non è un mistero che il sogno dell'Inter sia Nico Paz. Un profilo di calciatore che manca e che la dirigenza ricerca per alzare il livello e dare a Chivu un giocatore tecnico, di talento ma anche duttile e adattabile in più ruoli.

Nico Paz
Getty Images

"Il grande sogno per ora nemmeno troppo pubblicizzato è Nico Paz, già al centro di un intrigo fra il Real Madrid (che ha facoltà entro il 30 giugno di riscattare il cartellino per 10 milioni) e il Como che intende trattenere la stellina per farne il punto di forza in Champions. Giovedì il ds dei lariani, Carlalberto Ludi , sarà a Madrid per trattare la permanenza in riva al lago per un altro anno", si legge sul Corriere della Sera.

CorSera: “Nico Paz? Tra Como e Real può inserirsi l’Inter facendo questa mossa”- immagine 3

"Il Real però chiede 60 milioni alla società degli Hartono: l’Inter, alla finestra, osserva, pronta a entrare in gioco creando il tesoretto con le cessioni. La chiave per sbloccare l’affare sarebbero i rapporti eccellenti fra Marotta e Florentino Perez", chiosa poi il quotidiano.

Leggi anche
Inter, svolta vicina per Palestra: un altro segnale aumenta l’ottimismo
Inter pronta a fiondarsi su Nico Paz: la mossa che può aumentare il tesoretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA