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CorSera: “Nico Paz? Tra Como e Real può inserirsi l’Inter facendo questa mossa”
Non è un mistero che il sogno dell'Inter sia Nico Paz. Un profilo di calciatore che manca e che la dirigenza ricerca per alzare il livello e dare a Chivu un giocatore tecnico, di talento ma anche duttile e adattabile in più ruoli.
"Il grande sogno per ora nemmeno troppo pubblicizzato è Nico Paz, già al centro di un intrigo fra il Real Madrid (che ha facoltà entro il 30 giugno di riscattare il cartellino per 10 milioni) e il Como che intende trattenere la stellina per farne il punto di forza in Champions. Giovedì il ds dei lariani, Carlalberto Ludi , sarà a Madrid per trattare la permanenza in riva al lago per un altro anno", si legge sul Corriere della Sera.
"Il Real però chiede 60 milioni alla società degli Hartono: l’Inter, alla finestra, osserva, pronta a entrare in gioco creando il tesoretto con le cessioni. La chiave per sbloccare l’affare sarebbero i rapporti eccellenti fra Marotta e Florentino Perez", chiosa poi il quotidiano.
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