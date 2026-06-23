Nico Paz è il grande sogno dell'Inter e dei suoi tifosi: il Corriere della Sera fa il punto della situazione

Non è un mistero che il sogno dell'Inter sia Nico Paz. Un profilo di calciatore che manca e che la dirigenza ricerca per alzare il livello e dare a Chivu un giocatore tecnico, di talento ma anche duttile e adattabile in più ruoli.