Il club nerazzurro non ha ancora rinunciato al centrocampista richiesto espressamente da Chivu per alcune caratteristiche che ritiene uniche
VIDEO / Curtis Jones aspetta l'Inter: quanto nervosismo con il Liverpool
Curtis Jones piace tantissimo a Cristian Chivu e l'Inter vorrebbe accontentarlo. Il giocatore intanto sembra vivere "da separato in casa", come scrive TuttoSport, con il Liverpool. La richiesta di 40 mln rimane nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza alla fine della prossima stagione.
"Problema è che il Liverpool chiede 40 milioni per il cartellino di un giocatore il cui contratto andrà in scadenza tra un anno, il che spiega il cortocircuito con Oaktree. Per liberare lo slot servirà una partenza a centrocampo", spiega TS.
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"Senza considerare Asllani, che è rientrato alla base ma soltanto in attesa di trovare squadra, tutti gli indizi portano all’addio di Frattesi. Dovrebbe bastare anche un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per ottenere il via libera della proprietà, considerato anche il fatto che l’arrivo di Jones è stato espressamente richiesto da Chivu. L’allenatore, come più volte sottolineato, ritiene che non esista in rosa un cantrocampista con le caratteristiche dell’inglese", conclude il quotidiano sul giocatore del Liverpool.
(Fonte: TS)
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