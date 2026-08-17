VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

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Di Curtis Jones si parla da tempo: l'Inter ha in mente di rinforzare il centrocampo proprio con il giocatore del Liverpool e nella rosa gli è stato fatto spazio con la cessione di Davide Frattesi. Del giocatore dei Reds parla anche il quotidiano Il Giornale spiegando che il club nerazzurro starebbe spingendo sull'acceleratore per portarlo a Milano.

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"Avanti tutta. L'Inter - scrive Schira nel suo articolo sul quotidiano - vuole pescare (ancora) dalla Premier League l'ultimo rinforzo: pronto l'assalto al Liverpool per il centrocampista Curtis Jones. Affare da 30 milioni più 5 di bonus".

(Fonte: Il Giornale)