Mentre si accelera per l'arrivo di Spence, in casa Inter si lavora anche per le cessioni. In particolare si parla in queste ore di quella di Luis Henrique alla Roma.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ha dei contorni più decisi, invece, la possibile cessione romanista di Luis Henrique, curiosamente nelle stesse ore in cui l’Inter stringe per Spence", spiega La Gazzetta dello Sport riferendosi all'interesse della Roma per il brasiliano dell'Inter.

La partenza del giocatore per la capitale avrebbe una conseguenza: "La necessaria aggiunta di un ulteriore laterale, riaprendo così il dossier esterni in continuo aggiornamento", spiega il giornale sportivo. Nel senso che, se partisse il giocatore nerazzurro, nonostante l'arrivo possibile di Spence, servirebbe un altro esterno.

E così non sparirebbe il lungo elenco di esterni dal tavolo del ds Ausilio. I nomi in lista, secondo il giornale sportivo, sono ancora quello di Diaby o anche Vanderson, brasiliano del Monaco. E negli ultimi giorni è stato proposto al club nerazzurro anche Malick Fofana, nazionale belga classe 2005 e di proprietà del Lione. Stessa agenzia di Luis Henrique.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)