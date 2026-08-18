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A fine stagione ha lasciato l'Inter, il suo contratto era scaduto. A quanto pare il club era pronto ad offrigli un ruolo fuori dal campo ma Matteo Darmian non ha ancora deciso di lasciarlo e vuole giocare ancora. Così si starebbe avvicinando una nuova avventura per lui.

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Nuova si fa per dire perché sarebbe un ritorno di fiamma. Al Torino l'ex giocatore nerazzurro ha giocato dal 2011 al 2015 prima di approdare al Manchester United (poi Parma e infine Inter dove è arrivato nel 2020 ed è rimasto fino alla stagione 2025-2026) e potrebbe tornare a vestire la maglia granata.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano c'è una trattativa in corso tra l'entourage del giocatore e il club di Cairo per un contratto annuale.