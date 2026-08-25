VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

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Issiaka Kamate è tra i giocatori in uscita in casa Inter. L’esterno nerazzurro, protagonista con l’Under 23 la scorsa stagione, potrebbe finire in Turchia a stretto giro. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito:

Getty

“Sirene dalla Turchia per Kamaté dell'Inter richiesto da Corum, Kasimpasa e non solo. L'Espanyol è stato in trattativa con Inter ma senza chiudere e ora il francese apre a soluzioni turche”.