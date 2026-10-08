VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

Cesc Fabregas e il no all'Inter, ma anche alla Roma e non soltanto. Così Gianluca Di Marzio verso la ripresa del campionato ha parlato dell'allenatore spagnolo:

DAZN

“Fabregas? I corteggiamenti della Roma, dell’Inter, furono molto intensi. Fabregas non aprì né a Roma né a Inter, neanche al Bayer Leverkusen. Riteneva che il suo ciclo al Como dovesse continuare ed era un anno e mezzo fa, non c’era ancora la Champions. Non era programmata la Champions. Fabregas ha fatto bene a rimanere lì, ha continuato a crescere e si è evoluto.

Lascerà Como, quando sarà, solo per una delle 5 grandi europee”.