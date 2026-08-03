Era stato nel mirino dell'Inter anche a gennaio. All'epoca si erano allungati i tempi di recupero di Dumfries e il club nerazzurro lo aveva contattato e aveva ricevuto il sì di Moussa Diaby. Che direbbe di sì anche adesso a Chivu che pensa a lui come un valore aggiunto nella fase d'attacco della squadra.

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In questi giorni, mentre l'Inter riflette su come rimpiazzare l'olandese dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, il suo nome è tornato d'attualità. E tutti i media italiani confermano le voci che sono arrivate dall'Arabia, su un'offerta con il tesserino di Asllani compreso nel prezzo d'acquisto.

Mentre l'Inter riflette sul da farsi, La Gazzetta dello Sport ricorda che per due motivi saltò il passaggio di Diaby al club nerazzurro. "L’Al Ittihad pretendeva l’obbligo di riscatto e non il diritto. I sauditi poi non trovarono un sostituto così fecero muro all’addio del francese", scrive la rosea in una finestrella del quotidiano in edicola oggi.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)