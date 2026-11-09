Federico Dimarco è tornato. L’Inter di Chivu sta ritrovando il suo esterno, dopo un inizio di stagione dal rendimento inferiore rispetto alle aspettative.

“Naturale, viene da pensare, considerando l'anno dei record chiuso a quota 7 gol e 17 assist solamente in campionato” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Contro Feyenoord e Como, Dimarco è tornato decisivo, in attesa del prolungamento del contratto.

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I numeri a confronto

“Però tra lievi problemini fisici, la questione relativa al rinnovo di contratto rimasta per un po' in sospeso e l'esplosione di Carlos Augusto, l'incisività di Dimarco era calata: solo un passaggio vincente in Serie A e un altro in Champions League, mentre all'alba del novembre scorso l'esterno aveva già messo insieme 8 G+A composti da 2 centri e 6 assist (Nazionale inclusa)”.

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Dimarco e la panchina nel derby

“Cristian Chivu ha scelto di tenerlo in panchina nel derby perso contro il Milan, lanciandolo solo nel finale per una decina di minuti totale. Recupero incluso. Una decisione un po' in controtendenza rispetto al forte sentimento di "interismo" di Dimarco, che però ha rispettato la decisione del proprio allenatore e anzi ha trasformato in benzina la delusione per il mancato impiego nella sfida più sentita”.

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Rinnovo Inter-Dimarco

Dopo le parole di Dimarco, che a settembre aveva lanciato un messaggio forte e chiaro alla società (“Se rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse visto com'è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente”), l’Inter ha attivato la scorsa settimana l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028.

“Un primo passo che ha aperto alla seconda fase di negoziazioni tra l'entourage di Dimarco e il club di viale della Liberazione per raggiungere un accordo ancora più a lungo termine”.

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Doppia prestazione super

“Ma la clausola ha già portato i suoi effetti sul campo: l'esterno titolare a Rotterdam e determinante ieri a San Siro. È mancato solo il gol, nella sfida comodamente vinta contro il Como di Fabregas, che Dimarco ha cercato a ripetizione senza successo. Però la prestazione sul piano generale è stata più che positiva. E il futuro, dopo aver sistemato una questione spinosa e superato i fastidi fisici, torna ad offrire uno splendido orizzonte” conclude la Rosea.